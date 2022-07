Everest-Legende Habeler: „Viele sehen Berge durch die rosarote Brille“

Abschied von vielen Bergkameraden

Viele seiner Bergkameraden hätten nicht so viel Glück gehabt. Die Namen, die Habeler aufzählt, scheinen endlos. Darunter auch David Lama, alpinistischer Ziehsohn des Zillertalers. Mit vier Jahren entdeckt Habeler den Buben in einem seiner Kletterkurse. Noch mit knapp 75 durchstieg er mit Lama die Eiger-Nordwand. 2019 starb Lama durch eine Lawine. Mit gerade einmal 28 Jahren.

Zwei Mal sei es auch für Habeler „knapp gewesen“. Einmal etwa am Achttausender Cho Oyu. „Wir konnten uns bei schwerem Sturm in kein Schneeloch eingraben, weil alles völlig abgeblasen war. Wir sind dagehockt und haben uns nur gedacht: „Teifel, was tu ma jetzt?“ Am Ende besserte sich das Wetter.

In der Natur müsse man sich der Natur eben anpassen, wird der 80-Jährige später erzählen. „Viele sehen Berge und ihre Gefahren durch die rosarote Brille. Aber wer rauf geht, kann runterfallen. Vom Berg kommt nicht nur Gutes. Wir sind ein winziger Wurm, in der Natur. Und so gilt es sich auch zu verhalten.“