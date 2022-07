Posse um Hütte legt leichtesten Weg auf Salzburgs höchsten Berg lahm

Der Grund ist eine Posse, die sich zwischen Ex-Hüttenpächter Klaunzer und dem Österreichischen Touristenklub (ÖTK) als Hüttenbesitzer seit Monaten abspielt. „Der ÖTK weiß seit Herbst, dass ich als Hüttenwirt aufhöre, aber es ist einfach nix weitergegangen und darum kann die Hütte jetzt nicht aufsperren“, erzählt der Ex-Hüttenwirt.

Wer zahlt Ablöse für Materialseilbahn?

"Weitergegangen" sei vor allem bei einem Punkt nichts: einer Materialseilbahn, die der 71-Jährige selbst errichtet und bezahlt hat und die die Versorgung der Hütte mit Lebensmitteln auf knapp 3.000 Metern Seehöhe sicherstellt. Drei Kilometer lang, sieben Stützen und 200.000 Euro wert sei sie. So viel will Klaunzer auch als Ablöse dafür. „Ich habe dem ÖTK angeboten, dass sie die Seilbahn zum Transport tageweise von mir mieten können, aber das wollen die Herren nicht“, erzählt er. 300 Euro pro Tag hätte er dafür als eine Art Pauschale verlangt. 100 Euro für seine Arbeitszeit, 200 für den Betrieb der Bahn.

Anwälte eingeschaltet

Mittlerweile würde der Hüttenwirt mit dem alpinen Verein nur mehr über die Anwälte kommunizieren. „Die wollten eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren von mir für die Seilbahn. Ich hafte doch nicht für etwas, von dem ich nicht weiß, wie der nächste Hüttenwirt damit umgeht“, sagt Klaunzer, der auch Bergführer ist.

Von Seiten des ÖTK heißt es auf KURIER-Anfrage schriftlich per Mail: „Wir sind zur Zeit mit der Prüfung der Materialseilbahn beschäftigt und erhalten voraussichtlich Ende Juli die Ergebnisse. Solange uns diese nicht vorliegen, können wir zu diesem Thema nichts Konkretes mitteilen“, so ÖTK-Geschäftsführer Michael Platzer.

Schwierige Lage für neuen Hüttenwirt

Für den neuen Hüttenwirt - weil den gibt es für das Defreggerhaus durchaus bereits - eine fast unvorstellbare Situation. "Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Momentan ist alles ungewiss", sagt Tom Ploner, als man ihn kurz am Handy erreicht.

Ob Klaunzer nach so langer Zeit als Hüttenwirt von all den Geschehnissen enttäuscht sei? „Nein. Wir hätten zwar gerne die 45 Jahre auf der Hütte vollendet, aber jetzt ist es so, wie es ist.“ Einen Plan B für seine Seilbahn hat er übrigens: „Zur Not tragen wir sie ab.“

Die Süd-Route auf den Großvenediger wäre dann aber wohl Geschichte.