Es bleibt überdurchschnittlich heiß, am Samstag Unwettergefahr

Die Hitzewelle in Österreich geht weiter: Auch am Freitag kletterten in einem Großteil Österreichs die Temperaturen über die 30-Grad-Grenze. Die Spitzenwerte wurden von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aber erst für den späten Nachmittag erwartet.

Die vorläufigen Spitzenreiter lagen zu Mittag durchwegs in Niederösterreich: In Wolkersdorf hatte es demnach 34,5 Grad und in Gänserndorf, Pottschach sowie Seibersdorf jeweils 34,2 Grad. Wer es kühler wollte, der war am Sonnblick in der Steiermark gut aufgehoben: Dort hatte es in einer Höhe von 3.109 Meter 9,6 Grad.

Heißester Tag des Jahres am Donnerstag

Mit 37,7 Grad in Seibersdorf in Niederösterreich hat es am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres in Österreich gegeben. Und auch über das Wochenende bleibt es überdurchschnittlich heiß. Erst am Dienstag liegen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes wieder unter 30 Grad, geht aus der Prognose der ZAMG hervor.