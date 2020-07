Bombenanschlag auf Kärntnerin: Prozess hat begonnen

Unter großem Medieninteresse hat am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen Mordversuchs gegen zwei Kärntner begonnen. Den beiden ehemaligen Soldaten wird vorgeworfen, am 1. Oktober 2019 in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) einen Bombenanschlag auf die Ex-Frau eines der Angeklagten verübt zu haben. Die Frau überlebte schwerst verletzt.

Opfer erlitt schwerste Brandverletzungen

Der Ex-Mann des 27-jährigen Opfers soll gemeinsam mit seinem Komplizen die Tat von langer Hand geplant haben, führte Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth aus. Am Tag der Tat legte der Komplize des Mannes eine selbst gebaute Paketbombe vor die Haustür der Frau und läutete, der Ex-Mann betätigte die Zündung, als das Opfer öffnete.

Die Frau musste mehrmals operiert werden, sie hatte schwerste Brandverletzungen erlitten. Für den Geschworenenprozess unter Vorsitz von Bernd Lutschounig waren vorerst zwei Tage anberaumt. Die Verhandlung am Montag wurde mit den Eröffnungsvorträgen von Staatsanwältin und Verteidigern gestartet.