Unwetter verhindert Spenden: Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspende

Das Unwetter sorgt auch beim Roten Kreuz für Sorgenfalten. Denn aufgrund des Hochwassers mussten einige große Blutspendeaktionen abgesagt werden, vor allem in Niederösterreich.

"Damit wir alle kranken und verletzten Menschen weiterhin mit lebensrettenden Blutkonserven versorgen können, sind wir dringend auf Ihre Spende angewiesen", bat Bundesrettungskommandant Gerry Foitik in einer Aussendung um Mithilfe aus der Bevölkerung.

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Bei der Blutspende werden ungefähr 465 ml Blut aus der Armvene entnommen.

Kurzfristig sind Ersatzmöglichkeiten für Blutspenden organisiert worden. So kann zusätzlich zur in der Wiedner Hauptstraße gelegenen Blutspendezentrale am Montag und Dienstag, im Shoppingcenter Nord (SCN) und im Donauzentrum gespendet werden.

Am Dienstag sind Blutspenden zudem im Wiener Rathaus und in der Ottakringer Brauerei möglich.