Bis zu 37 Grad: Höhepunkt der Hitzewelle heute erreicht

Übersterblichkeit

Extreme Hitzewellen führen auch zu mehr Todesfällen aufgrund von kardiorespiratorischen und anderen Krankheiten sowie zu Übersterblichkeit. "In den Jahren 2017 und 2018, in den denen es Rekordwerte an Hitzetagen und Tropennächten gegeben hat, war auch die Hitze-assoziierte Übersterblichkeit deutlich höher als in den Jahren zuvor oder danach", berichtet Bernhard Benka, Leiter des AGES-Geschäftsfelds Öffentliche Gesundheit.

2017 wurden 375 Hitze-assozierte Todesfälle registriert, 2018 waren es 550. Im Vorjahr gab es 231 Hitze-assozierte Todesfälle.