Auswandern wegen Hitze? Diese Länder sind eine Investition wert

In den Norden ziehen - das ist wohl der erste Gedanke, wenn man der Hitze hierzulande dauerhaft entfliehen will. Dabei wurden in Ländern wie Schweden oder England gerade auch Temperaturen jenseits der 30 Grad gemessen. Tendenziell lebt es sich in nördlichen Ländern aber in Zukunft wahrscheinlich dennoch etwas kühler als in Österreich.

Wer den gesamten Sommer im kühleren Regionen verbringen will oder gar ans Auswandern denkt, der wird in folgenden Gebieten fündig, was Grundstücke, Häuser oder Wohnungen angeht.

Polen

In Danzig, der polnischen Hafenstadt an der Ostseeküste, hat es nächste Woche ca. 25 Grad. Wohnungen zwischen 50 und 80 Quadratmeter sind im Schnitt um die 150.000 bis 200.000 Euro zu haben.

Die historische Altstadt ist auch einen Sommerfrische-Urlaub wert. Etwa sechs Stunden fährt man mit dem Zug von Wien nach Danzig. Im Verlauf des Jahres bewegt sich die Temperatur in der Regel noch zwischen -3 und 23 Grad.

Estland, Lettland

In den Städten Tallinn (Estland) und Riga (Lettland) sieht es ähnlich aus. Auf 30 Grad geht das Thermometer nächste Woche nicht hoch. In Estland liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohneigentum bei 2.971 Euro, in Österreich bei über 4.000 Euro.