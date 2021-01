Bin ich eigentlich die Einzige, die sich noch an die Regeln hält?

Diese Widersprüche gibt es nicht nur in den politischen Botschaften, sondern auch in den Verordnungen, die dann zurückgenommen werden müssen. Und auch im Alltag, sagt Gartlehner. Diese widersprüchliche Logik fällt uns auf. Aber warum? Weil das Korsett an Regeln, an das wir uns halten müssen, extrem eng ist.

Erlaubt ist bekanntlich nur arbeiten, sich draußen zu erholen, jemandem zu helfen, Einkaufen gehen, sein Leben retten, Amtswege zu beschreiten. Und dann wird plötzlich Bestellen und Abholen im Handel erlaubt.

„Leute orientieren sich aber nicht nur an den Regeln der Politik, sondern auch an jene anderer Menschen“, sagt der Psychologe. Halten andere die Regeln nicht mehr so genau ein, beginnen wir auch, nachlässig zu werden. Obwohl wir wissen, dass das nicht so schlau ist. Slippery Slope nennt man das in der Fachsprache. Man könnte auch sagen: Der Damm ist gebrochen. Die Büchse der Pandora geöffnet. „Skifahren ist für viele zum Symbol geworden“, sagt Florack. Und zwar dafür, dass „vieles möglich ist.“

So viel zur Gefühlswelt.

Jetzt zu den Fakten.

Sind die U-Bahnen wirklich voll? Nein. Die Zahl der Fahrgäste war in den ersten beiden Jännerwochen um 50 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Aber: Ja, es sind viele Menschen unterwegs.

In den städtischen Wiener Kindergärten etwa sind derzeit 50 Prozent aller Kinder anwesend (in den privaten sogar 90 Prozent), in die Wiener Volksschulen kommen 30 Prozent der Kinder zur Betreuung, in die Mittelschulen 10 Prozent. Das ist deutlich mehr als im ersten Lockdown, wo nur vereinzelt Kinder in die Schulen und Kindergärten geschickt wurden.

Dass der erste Lockdown härter und definitiver war, liegt auch daran, dass die Menschen Angst hatten – vor dem Virus und vor der Polizei, die teils heftig strafte.