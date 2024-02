Bevölkerungsstatistik: Diese 5 Städte sind stärker gewachsen als Wien

Anfang 2024 wohnten somit in Salzburg (571.528) erstmals mehr Menschen als in Kärnten (569.835).

Plus und Minus auf regionaler Ebene

Auf regionaler Ebene gab es 2023 in 67 politischen Bezirken einen Bevölkerungsanstieg. Am stärksten fielen die Zugewinne in den Statutarstädten Sankt Pölten (plus 2,1 Prozent), Eisenstadt (plus 1,8 Prozent), Wels, Wiener Neustadt und Graz (je plus 1,4 Prozent) aus.

Diese Städte sind zugleich die einzigen fünf Bezirke mit einem größeren Zuwachs als Wien.