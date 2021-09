Betrunkener nach Attacke auf Freundin in Graz festgenommen

Ein alkoholisierter 24-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat am Mittwoch in einem Geschäft in Graz-Andritz seine Freundin (22) attackiert. Der Mann wurde von einschreitenden Polizisten festgenommen.

Dabei wurde einer der Beamten an der Hand verletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte.