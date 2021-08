Betrunkener 81-jähriger Salzburger verursachte zwei Autounfälle

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Zederhaus (Bezirk Tamsweg) betrunken gleich zwei Autounfälle gebaut. Er verursachte zuerst einen Unfall mit Sachschaden und beging Fahrerflucht. Nach drei Kilometer geriet der Mann dann auf die Gegenfahrbahn und krachte in das entgegenkommende Auto eines 54-Jährigen, berichtete die Polizei Salzburg.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Pensionist wurde verletzt in das Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.