Einsatz als Pilot: Bestattung aus 700 Metern Höhe

„Anfangs habe ich die Aufgabe nur angenommen, um regelmäßig fliegen zu können“, erinnert sich Robert Miedler. „Mittlerweile bin ich aber ganz froh darüber. Das Gefühl, anderen etwas Gutes getan zu haben, berührt einen selbst sehr. Da ist man schon mal den Tränen nahe.“

Eigentlich ist der Oberösterreicher Ziviltechniker. Als Hobby hat er die Ausbildung zum Berufspiloten absolviert und dürfte sogar für eine Fluggesellschaft Linienflüge tätigen.

Seit neun Jahren bietet er für die Firma Naturbestattung Zadrobilek (Bezirk Mödling) Flugbestattungen an. In Österreich ist es verboten, die Asche eines Verstorbenen in der Luft zu verteilen, deswegen wird sie über einem Waldstück eines Bekannten in der Slowakei ausgestreut.