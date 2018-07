Berittene Polizei: Standort in Wien um 7 Millionen Euro?

Als endgültige Standorte werden in dem Polizei-Dokument die Krieau, Simmering oder die Lobau genannt, wobei dort „bei einem Neubau mit Gesamtkosten von 6-7 Millionen Euro zu rechnen“ ist. Als einzige Möglichkeit einen Stall zu kaufen, wird der Teiritzhof in Korneuburg (NÖ) genannt, der für fünf Millionen Euro gekauft werden könnte (was die Besitzerin allerdings vehement bestreitet). Dieser Stall wurde als einziger als geeignet eingestuft – und passenderweise wäre er in der Nachbarschaft des BMI-Generalsekretärs Peter Goldgruber.