150-Seiten-Konzept für Berittene: "Kernige Reiter" gesucht

Es sind aber auch rechtliche Belange, die die Planer der Reitstaffel vor Herausforderungen stellen. Etwa der Pferdemist. Denn: „Für das Auftreten von Pferdemist außerhalb öffentlicher Straßen stellt das Wiener Reinhaltegesetz ein rechtliches Problem dar.“ Und auch das Waffengebrauchsgesetz betrifft der Pferdeeinsatz. So muss klargestellt werden: „Dienstpferde sind keine Waffen im Sinne dieses Gesetzes.“ Selbst die Straßenverkehrsordnung muss geändert werden. So muss die Überschrift in § 26a künftig lauten: „Fahrzeuge und Pferde im öffentlichen Dienst“. Dann darf auch gegen die Einbahn geritten werden.

Die Kosten sind in dem Dokument genau aufgeschlüsselt. Die Unterbringung in der Theresianischen Militärakademie kostet jährlich 596.300 Euro. Der Kauf von 12 Pferden ist mit 144.000 Euro budgetiert. 5900 Euro kostet die Ausrüstung pro Pferd, für die Reiter je 4300 Euro. Die Kosten für drei Stallhilfen plus einen Pferdewirt werden mit jährlich 99.000 Euro beziffert. Dazu kommen der Fuhrpark (175.000 Euro im Probebetrieb), Hufschmied (12.000 Euro), Tierarzt (6000 Euro) und weitere Kleinposten.