Berittene Polizei: Innenminister sucht Pferde im Ausland

Geklärt wurde mittlerweile auch der Kostenstreit zwischen Verteidigungs- und Innenressort, wie über die Kronenzeitung verlautbart wurde. Statt den ortsüblichen 7000 Euro pro Monat, gibt das Heer der Polizei Rabatt und verlangt nur 5100 Euro (plus Futter) – also mehr als 60.000 Euro jährlich. Der private Heeressportverein (HSV) und der Wiener Neustädter Reitverein dürfen die Ausbildungshalle weiter benützen, dafür wird das mehrköpfige Reiterteam, das vom Heer für Olympia 2024 in Paris aufgebaut werden sollte, vor die Tür gesetzt. Weder Sportminister (und Vizekanzler) Heinz-Christian Strache (FPÖ) noch das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) wollten sich dafür stark machen. Damit wird zu den bisherigen drei Reitermedaillen (in Gold, Silber und Bronze) vermutlich vorerst keine weitere dazukommen.

Vorerst läuft auch noch die Suche nach einem Standort für die Reiterstaffel in Wien. Erst dann dürfte es richtig teuer werden.