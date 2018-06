Berittene Polizei: Ausbildung am Wochenende eingeschränkt

Eingebracht wurde mittlerweile eine parlamentarische Anfrage der Neos zur Vorgeschichte der berittenen Polizei. Der künftige Ausbildungsleiter ist nämlich zugleich Präsident des ebenfalls in der Akademie untergebrachten (rein privaten) Heeres-Sportverbandes. Wie berichtet, zahlt dieser Verein 1260 Euro Jahresmiete (plus die Pflege der Reithalle). Pulsingers Frau hatte ein Gewerbe dort angemeldet. Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper will mit Anfragen an Verteidigungs- und Innenministerium klären, ob alles rechtens zugegangen ist. Herausgefunden werden soll auch, welche Rolle ein Rathaus-Pressesprecher in dieser Causa spielt.