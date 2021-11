Begräbnisse brauchen im Lockdown keine Personenobergrenze

Anders als bei den vorhergehenden Lockdowns sind im aktuellen Begräbnisse ohne eine fixe Personenobergrenze möglich. Sowohl beim Requiem in der Kirche als auch beim Begräbnis am Friedhof gelten aber die FFP2-Maskenpflicht und der (laut der aktuellen Verordnung zwar nicht zwingend vorgeschriebenen, aber empfohlene, Anm.) Zwei-Meter-Mindestabstand, berichtete Kathpress am Donnerstag.