Botox- und Filler-Behandlungen werden in Österreich immer beliebter . Nicht immer wenden sich Interessierte an Fachärzte. Johannes Matiasek, Stellvertreter-Obmann für das Referat plastische Chirurgie der Wiener Ärztekammer, schätzte die Dunkelziffer der unrechtmäßigen Eingriffe als "nicht niedrig" ein, auch die Stadt Wien geht von einem "regen Angebot" aus.

Die Zunahme ihrer Beliebtheit zeigt sich auch in den Konsumausgaben: 2024 wurde für Schönheitseingriffe um 172 Prozent mehr ausgegeben als zehn Jahre davor, wie Zahlen des Marktforschungsunternehmens RegioData im Vorjahr zeigten. In absoluten Zahlen waren die durchschnittlichen Ausgaben dafür mit 68 Euro pro Person und Jahr allerdings noch gering.

Der Austausch mit Fachleuten und Recherchen von Medien würden diese Vermutung stützen. Heuer machten zwei Fälle von illegalen "Kliniken" Schlagzeilen: Erst vergangene Woche war eine in Wien-Simmering ausgehoben worden. In einer ehemaligen dermatologischen Ordination waren ohne Genehmigung diverse ästhetisch-medizinische Eingriffe wie Botox- und Filler-Behandlungen angeboten worden.

Es liegen Daten von mindestens 500 Kundinnen und Kunden aus vor Ort sichergestellten Dokumenten vor, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Im Februar wurde ein Fall eines 35-jährigen Amateurchirurgen öffentlich: Der georgische Arzt hatte eine Patientin bei einer illegalen Schönheitsoperation in einer Wohnung in Wien-Landstraße schwer verletzt.

Die Stadt Wien hat im Juni eine Kampagne gestartet, um auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Grund dafür ist laut Kampagnenleiterin Daniela Thurner die "immer noch steigende Beliebtheit dieser Eingriffe. Gerade minimalinvasive Methoden mit Fillern und Botox werden intensiv beworben und für immer jüngere Zielgruppen interessant, was Studien, wie jene von Safer Internet, belegen." Besonders in den sozialen Medien finde sich viel unseriöse oder unvollständige Information, hieß es gegenüber der APA. Ziel sei es, dass Interessierte eine informierte Entscheidung treffen, sich der Risiken bewusst sind und ihre Rechte als Patientinnen und Patienten kennen.

"Behandlungen von nicht-ärztlichem Personal sind verboten"

Besonders gefährlich seien Beauty-Eingriffe, wenn sie von unqualifizierten Personen durchgeführt werden. Diese bieten Filler, Botox und Co oft günstig an. In Österreich dürfen nur ausgebildete Fachärztinnen und -ärzte ästhetische Behandlungen durchführen. "Behandlungen in Kosmetikstudios von nicht-ärztlichem Personal sind in Österreich verboten, werden allerdings oftmals angeboten und sind gefährlich, da diese Personen nicht über die entsprechende Ausbildung verfügen und daraus entstehende Komplikationen nicht behandeln können", teilte Matiasek der APA mit.