Botox als Karrierespritze: Die Macht der Attraktivität in der Arbeitswelt

Klingt abwegig? Ist aber wissenschaftlich belegt, erklärt der deutsche Soziologe und Attraktivitätsforscher Ulrich Rosar dem KURIER. Dass manche Menschen in puncto Schönheit also nachhelfen, ist naheliegend. Nicht zuletzt, weil Kosmetik und Medizin ja reichlich Optionen bieten. Botox für die Karriere sozusagen. Eine gute Idee?

Stellen Sie sich vor, es gibt dieses Wundermittel. Eines, das Ihnen schon in der Schule bessere Noten beschert. Im späteren Leben das Vorstellungsgespräch erleichtert und dann auch die gewünschte Stelle sichert. Das Ihnen Lob für Ihre Leistungen einbringt, die Beförderung erwirkt und am Ende sogar ein besseres Gehalt – durchschnittlich 800 Euro netto mehr im Monat. Arbeitslos werden Sie mit diesem Wundermittel auch nicht.

„Es kann absolut von Vorteil sein“, ist Henrik Heüveldop , Experte für ästhetische Behandlungen und Teil des Promi-Duos „ DR. RICK & DR. NICK “ überzeugt. „Über die Optik gewinnt man viel Reichweite und Reichweite ist heutzutage Business.“ Über 3.000 Behandlungen führen er und sein Team an vier Standorten in Deutschland im Monat durch, 500 davon an Männern, Tendenz steigend.

Die Frage, ob man schlecht geschlafen hat oder erschöpft ist, will keiner im Job hören, weiß sie. Also wird nachgeholfen, mit invasiven und weniger invasiven Methoden. Für Franz nichts Verwerfliches. Bei gleicher Qualifikation wären schöne, gesund aussehende Menschen bevorzugt, so Franz: „Das ist eine harte Aussage, aber sie ist wahr.“ Ob die Arbeitswelt hier zustimmen würde?

Wie so oft ist es eine Branchenfrage

Grauer Haaransatz, ungemachte Fingernägel oder ein abgearbeitetes Aussehen könnten also beruflich zum Verhängnis werden. Insbesondere in Branchen, die vom Äußeren profitieren.

„Ich würde behaupten, dass es in meinem Bereich kein Nachteil ist, älter und reifer auszusehen“, sagt Arbeitspsychologin Karin Flenreiss-Frankl. Und weiß, dass es in anderen Jobs nicht so ist. Überall dort, wo es eine schnelle Weiterentwicklung gibt, wäre jugendliches, dynamisches Aussehen gefragt, sagt sie. Und hebt etwa die Medienbranche hervor. Manuela Lindlbauer ergänzt Bereiche wie den Vertrieb und den Verkauf oder generell Positionen, die in der Öffentlichkeit präsent sind.

Steckt eine verborgene Unsicherheit dahinter?

Man will eine gewisse Aura ausstrahlen, selbstsicher wirken. Den Damen ein besonderer Dorn im Auge: Falten, Furchen und sogenannte Merkel-Mundwinkel, die für eine müde, griesgrämige Optik sorgen, erläutert Dermatologin Barbara Franz. „Ein ebenmäßiges, schönes Gesicht signalisiert, dass der Mensch kräftig ist und im Beruf auch nicht ausfallen wird“, sagt sie.

Bei Männern sei man weniger streng. Was nicht bedeutet, dass die Herren keinen Optimierungsbedarf bei sich sehen, berichtet Aesthetify-Gründer Henrik Heüveldop alias „DR. RICK“.

Sie wollen den maskulinen Look, verschärfen die Kinnpartie, verdichten den Haaransatz. Oder etwas völlig Unerwartetes: „Ich denke da an den typischen Businesspatienten, der sich Botox in die Hände spritzen lässt, um das Schwitzen zu unterbinden.“ Einen feuchten Händedruck zur Begrüßung will schließlich keiner. Genauso wenig wie Ränder unter den Achseln, die sich durchs Hemd, oder noch schlimmer, durchs Sakko abzeichnen.

Leichtfertig umgehen sollte man mit Schönheitsbehandlungen trotzdem nie. Abgesehen von vielen gesundheitlichen Risiken ist es ein schmaler Grat zwischen jugendlich frischem Aussehen und dem maskenhaften Gesicht, das man aus Hollywood kennt.