Bei einem koordinierten Einsatz haben Wiener Behörden am Donnerstagabend eine mutmaßlich illegal betriebene Schönheitsklinik in Wien-Simmering aufgedeckt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung rückten Polizei, Sofortmaßnahmen der Stadt Wien, Sozial- und Gesundheitsrecht sowie Marktamt gemeinsam in eine ehemalige dermatologische Ordination in der Simmeringer Hauptstraße aus. Dort sollen ohne behördliche Genehmigung diverse Schönheitsbehandlungen und -eingriffe angeboten worden sein.

Eingriff vor den Augen der Beamten

Bei der Razzia trafen die Beamten auf eine 21-jährige Mitarbeiterin, die nach Polizeiangaben gerade dabei war, einer 19-jährigen Kundin eine Substanz in die Oberlippe zu injizieren.