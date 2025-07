In der Studie kam die sogenannte Delphi-Methode zum Einsatz – ein mehrstufiges Befragungsverfahren (siehe Infobox). Dabei bewerteten die Fachleute Hautpflege-Inhaltsstoffe je nach Effekt zunächst auf einer Skala von 1 bis 9. Nach weiteren Bewertungs- und Diskussionsrunden schafften es nur Substanzen, bei denen sich alle in puncto Wirksamkeit einig waren, auf die finale Empfehlungsliste.

Was hilft wirklich – und wogegen?

Doch was hilft denn nun wirklich – und wogegen genau? In Summe konnten sich die Fachleute im Journal of the American Academy of Dermatology auf 23 potente Pflegewirkstoffe einigen. Zu einigen ausgewählten, bekannten und auch weniger geläufigen Stoffen hat der KURIER Spezialist Harmankaya um eine Einschätzung gebeten:

Azelainsäure bei Akne und Pigmentflecken

"Azelainsäure ist auch einer meiner Favoriten", sagt Harmankaya. "Eine tolle Substanz, die speziell bei einer Talgüberproduktion, leichter Akne, Unterlegungen und verstopften Poren gut wirkt. Auch bei Pigmentflecken, aber nur in Kombination mit anderen Substanzen, die dank der Azelainsäure besser in die Haut eindringen können." Laut Harmankaya ein Vorteil: "Azelainsäure kann auch in der Schwangerschaft verwendet werden."

Benzoylperoxid bei Akne und fettiger Haut

"Benzoylperoxid ist ein alter Klassiker, der in verschiedenen Dosierungen oder in Mischpräparaten am Markt seit Langem verfügbar ist." Besonders gut helfe Benzoylperoxid bei entzündlicher Akne zur Keimreduktion und indirekt auch gegen fettige Haut, "da es austrocknend wirkt". Vorsicht ist bei der Anwendung geboten: Benzoylperoxid kann Textilien dauerhaft entfärben.

Glykolsäure bei Akne und Pigmentflecken

"Glykolsäure ist in höherer Dosierung eine altbekannte Peelingsubstanz, in niedrigerer Dosis wird sie auch in Cremen und Gele eingearbeitet, um Talg und Entzündungen zu regulieren", sagt Harmankaya. In höherer Dosierung reduziert die Säure auch Pigmentflecken.

Mineralische Sonnenschutzfilter bei Falten und Rötungen

Mineralischer Sonnenschutz basiert meist auf Titanoxid. "Man erkennt diese Sonnencremen daran, dass sie einen weißen Film auf der Haut hinterlassen, der verhindert, dass die UV-Strahlung in die Haut eindringt, was nicht nur vor Sonnenbrand schützt, sondern in der Folge auch Faltenbildung vorbeugt. Wegen der Formulierung kommen die Cremen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern oft nicht so gut an, weil sie stark auf der Haut haften und die Poren verkleben, was bei Akne-Patienten ein Problem ist."

Niacinamid bei Rötungen und Pigmentflecken

"Niacinamid ist ein Vitamin aus dem B-Komplex und ein sehr gutes Antioxidans, also eine Substanz, die hilft, die Zellen auf der Haut vor schädlichen Stoffen zu schützen. Es unterstützt die Hautdurchfeuchtung und wirkt primär sehr gut gegen trockene Rötungen."

Retinoide bei Falten, Akne, Pigmentflecken, vergrößerten Poren und fettiger Haut

"Retinoide sind oft in Akne-Cremen verfügbar, weil die Fettproduktion der Haut reduziert wird, die Poren kleiner werden und Akne-Entzündungen zurückgehen." Wichtig: Retinoide werden durch Sonnenlicht aktiviert, was zu Schäden auf der Haut führen kann. Sonnenschutz ist deshalb bei der Anwendung Pflicht.