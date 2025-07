Farnextrakt-Tabletten und Co: Was bei einer Sonnenallergie wirklich hilft

Rötungen bis Pickel: Diese Symptome treten bei einer Sonnenallergie auf

Die weitaus häufigste Form der sonnenbedingten Hautreaktionen ist die polymorphe Lichtdermatose. Schätzungen zufolge reagieren zehn bis 20 Prozent der mitteleuropäischen Bevölkerung mit einer polymorphen Lichtdermatose, wenn ihre Haut übermäßig der Sonne ausgesetzt ist. Junge Menschen sind häufiger betroffen.

Klassisch sind Rötungen und Papeln – kleine, erhabene, rote Hautveränderungen – an sonnenexponierten Stellen, insbesondere am Dekolleté, den Armen, dem Handrücken und den Unterarmen. "Die Haut kann an den betroffenen Stellen auch blasig sein – jedenfalls verspüren Betroffene starken Juckreiz." Bei der Mallorca-Akne, einer weiteren Unterform, treten vor allem Pickel auf, insbesondere auch im Gesicht.