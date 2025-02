Illegale Schönheits-OP in Wien: Mann nach missglücktem Eingriff verhaftet

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einer Wohnung im dritten Bezirk gerufen, nachdem ein missglückter und vermutlich illegaler Schönheitseingriff gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Wien Mitte versorgten bereits Sanitäter der Berufsrettung Wien eine stark im Gesicht blutende Frau.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die 58-jährige Frau, die in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in ihrer Wohnung einem chirurgischen Eingriff unterzogen worden war. Der Eingriff wurde von einem 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen durchgeführt, der angab, in Georgien als plastischer Chirurg tätig zu sein.