21-Jährigem beinahe Arm abgehackt: Zwei Jahre Haft

Der 21-jährige Mann, der am Mittwoch in Wien in Handschellen in den Verhandlungssaal geführt wird, krempelt seinen rechten Ärmel auf. Am Arm ist eine lange Narbe zu sehen. "Ich kann gar nichts mehr. Schauen Sie", meint er zum Richter und zeigt die kraftlosen Finger.

Der Mann, der von der Justizwache vorgeführt wird, ist allerdings nicht der Angeklagte. Er ist das Opfer. Die Fesseln trägt der junge Türke, weil er in Schubhaft sitzt. Er wird abgeschoben.