Jugendliche in U-Bahn-Station mit Machete bedroht: Zwei Jahre Haft

Er war am Abend des 16. April 2023 in der U3 mit einer Machete unterwegs, stieg in der Station Westbahnhof aus und zückte die Langwaffe, als er auf der Rolltreppe vier arabisch stämmige Jugendliche wahrnahm. Er schwang die Machete über seinem Kopf und rief mehrmals "Allahu Akbar!"