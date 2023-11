Machetenmord: Neue Details zur Bluttat in Wien-Brigittenau

Tatverd√§chtige waren illegal in √Ėsterreich

Die Tatverd√§chtigen befanden sich alle illegal in √Ėsterreich, ihre Asylantr√§ge waren abgelehnt worden. Nach den Festnahmen im Mai in der Brigittenau erfolgte am 20. Juni die Festnahme des 21-j√§hrigen Hauptt√§ters in Frankreich. Im September wurde der Algerier nach √Ėsterreich ausgeliefert. Der letzte Verd√§chtige wurde schlie√ülich am 5. Oktober in Nizza festgenommen und am 15. November ausgeliefert.

"Es haben bereits alle Einvernahmen stattgefunden, der Hauptverdächtige hat ein umfassendes Geständnis abgelegt", sagte Winkler. Als Konsequenz der grausamen Tat verstärkte die Polizei Schwerpunktkontrollen an neuralgischen Punkten, etwa U-Bahnstationen. "Durch den Einsatz von Sonderstreifen an Hotspots, etwa entlang der U-Bahnlinien U1 und U6, konnten bereits mehr als 900 Personen festgenommen werden", ergänzte der Wiener Landespolizeivizepräsident Franz Eigner.