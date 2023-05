Macheten-Angriff in der Brigittenau: Polizei fand neue Zeugen

Die Polizei hat nach dem tödlichen Macheten-Angriff vor knapp zwei Wochen auf einen 24-Jährigen in Wien-Brigittenau zwei neue Zeugen ermittelt. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch der APA bekannt. Dabei handelt es sich um zwei Männer, die sich in der Wohnung befanden, in der sich auch das Opfer zuletzt aufhielt. „Sie wurden wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen, gelten in den Mordermittlungen aber als Zeugen“, so Sprecher Philipp Haßlinger.