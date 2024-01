Beamte kannten keine Gnade: Vom Standesamt in die Schubhaft

Es war das Lachen von Hamza, in das sich Gundula vor 1,5 verliebt hat. "Wenn ich bei ihm war, ist es mir immer gut gegangen", erzählt Gundula. Im Sommer beschloss das Paar, das in Wien lebt, zu heiraten. Am Samstag war es in Bad Vöslau so weit. Doch es wurde nicht der schönste Tag im Leben des Paares. Es wurde der schlimmste.

Verwandte und Freunde waren gekommen, um den Tag zu feiern. Doch während der Trauung verließ die Standesbeamtin plötzlich den Raum. "Sie hat gesagt, dass sie etwas holen muss. Zurückgekommen ist sie mit zehn, 12 Männern", schildert Gundula.

Es handelte sich um Beamte des Bundesamtes für Fremden- und Asylwesens. Sie verhafteten Hamza und steckten ihn in Schubhaft.

Schock

Die Braut erlitt einen Schock, musste ins Krankenhaus. "Warum ist man nicht vorher gekommen. Sie wussten, wo wir wohnen", sagt sie. "Das ist einfach nur sadistisch."

Der 25-jährige Kurde kam im März 2022 nach Österreich - er sollte in der Türkei zum Militärdienst eingezogen werden. In Österreich stellte er einen Asylantrag. Doch nur zehn Tage vor der Hochzeit kam die Ablehnung.