Abschieben wie Scholz? "Logischerweise", sagt Babler

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*



Andreas Babler war noch ganz euphorisiert vom klaren Ergebnis beim SPÖ-Parteitag.

Es war in der „ZiB 2“ also nicht leicht, vom Traiskirchener Bürgermeister, Bundesrat und frisch wiedergewählten SPÖ-Vorsitzenden - so die Vorstellung durch Margit Laufer - zu erfahren, wie nun die Mühen der Ebene aussehen. Wie man mit der „vielbeschworenen linken Politik“ nun eine breite Wählerbasis ansprechen wolle, wollte Laufer wissen.

Babler sprach zunächst lieber über das „tolle Wochenende“. Es sei „ein hartes Stück Arbeit“ gewesen, „zu zeigen, dass es einen Führungsanspruch geben muss.“ Er meinte wohl den Führungsanspruch der SPÖ, im Gegensatz zu dem eines „Volkskanzlers“ Kickl, den er also schon in seiner ersten Antwort erwähnte. Blau-Schwarz bleibt das große Feindbild. Diese Konstellation habe in der vergangenen zwanzig Jahren die Gesundheitsversorgung „mit einer massiven Radikalität zusammengeschossen“. Dass zwischen 2007 und 2017 auch die SPÖ noch rund zehn Jahre an der Macht war, ließ der Sozialdemokrat weg.