Banges Warten im Marillen-Garten

Von 25 Grad zu Schnee- und Graupelschauern. Die Hochschaubahn der Wettergefühle hat uns alle fest im Griff, für die heimischen Obstbauern ist die Lage aber dramatisch, vor allem was das Steinobst betrifft. In der Wachau, wo noch in der Vorwoche Tausende Spaziergänger zur Marillenblüte unterwegs waren, stehen jetzt die Heizöfen bereit. „Ob wir sie einsetzen müssen, wissen wir noch nicht“, sagt Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille.

Im Südburgenland scheint ein Großteil des Steinobsts bereits verloren. „Minus sieben Grad hatte es, sogar zu kalt für die Frostschutzberegnung“, sagt Obstbäuerin Helene Nikles. Die Blüten auf den Marillen- und Kirschbäumen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Dienstagfrüh lagen zehn Zentimeter Schnee, um 21 Uhr zeigte das Thermometer Minus drei Grad an. „Die Situation ist dramatisch, die Vollblüte hat bereits vor Tagen eingesetzt“, so Nikles. Was ihre Äpfel betrifft, sei die Lage noch nicht so schlimm. Richtig einschätzen könne man das aber erst im Mai.