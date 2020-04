Badeurlaub: Wie Kärnten ein Strand-Ischgl vermeiden will

Es ist schon klar: Im Winter hält man sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen auf, in Gondeln, in Ski-Bars und in Hotelrestaurants. Sommerspaß und Badeurlaub finden im Freien statt, da ist das Ansteckungsrisiko von vornherein geringer.

Und dennoch: Eine Meldung aus Australien jagte dem Kärntner Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig einen Schrecken ein. Drei Strände mussten in Sydney kurz nach deren Öffnung wieder geschlossen werden, weil sie zu Corona-Hotspots wurden. „Das wäre ein Super-GAU, wenn ich mitten im Sommer Bäder sperren müsste. Ohne Strandbäder brauche ich die Hotellerie gar nicht aufsperren“, sagt Schuschnig zum KURIER.