AUVA-Übersiedlung: Heißer Tanz um ein Stadtpalais

„Der Fonds der Wiener Kaufmannschaft ist Eigentümer der Liegenschaft am Schwarzenbergplatz, nicht, wie oftmals behauptet, die Wirtschaftskammer. Mit den Mieterträgen finanziert der Fonds den Betrieb seiner Sozial- und Bildungseinrichtungen und erfüllt damit seinen gemeinnützigen Stiftungszweck“, so die AUVA.

Wie bekannt, plant die Versicherungsanstalt ihre Hauptstelle in der Adalbert-Stifter-Straße und die Wiener Landesstelle in der Webergasse (beide im 20. Bezirk) an einem neuen Standort zu vereinen.„Grundsätzlich ein wirtschaftlich vernünftiges Vorgehen“, sagt Silvan und ergänzt: „Allerdings nicht, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die aktuellen AUVA-Gebäude sind. Es wurden zahlreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die Gebäude sind wirklich in einem sehr guten Zustand.“