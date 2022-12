Auto stürzte in der Steiermark 70 Meter über steile Böschung

Ein mit fünf Menschen besetzter Pkw ist in der Nacht auf Dienstag in Turnau im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rund 70 Meter über eine steile Böschung gestürzt. Mehrere Insassen sind dabei teils schwer verletzt worden. Wer das Fahrzeug gelenkt hat und wie es zum Unfall kam, ist noch unklar, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Knochenbrüche und Platzwunden

Die Gruppe war gegen 22.30 Uhr mit dem Auto von der Turnauer Alm in Richtung Greith unterwegs, als das Fahrzeug bei eisiger Witterung von der Forststraße abkam. Der Pkw stürzte in ein steil abfallendes Waldstück und überschlug sich mehrmals. Dabei erlitten vier Insassen im Alter von 51 bis 58 Jahren Knochenbrüche und Platzwunden. Die Zufahrt war für die Rettungskräfte wegen der winterlichen Fahrverhältnisse schwierig. Der älteste der fünf Insassen wurde wohl am schwersten verletzt und musste mit dem Hubschrauber in das LKH Bruck an der Mur geflogen werden.

Die Polizeiinspektion Thörl führt die Ermittlungen zur Unfallursache: Es muss auch noch festgestellt werden, wer das Fahrzeug gelenkt hat.