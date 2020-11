Ausgangsbeschränkungen: Die meisten Anzeigen gibt es in Wien

Manchmal ist es besser, sich mit eigenen Augen ein Bild der Lage zu machen. Deshalb unternahm Mario Nemetz, Polizeisprecher in Kärnten, in der Nacht auf Mittwoch einen Spaziergang durch die Klagenfurter Innenstadt. Was er sah, waren leer gefegte Gassen, nur ein Mann mit seinem Hund drehte einsam seine Runden. Kein Grund zum Einschreiten, denn das Gassigehen ist natürlich auch weiterhin erlaubt.

Ausnahmen

Seit 3. November gelten in Österreich neue, deutlich verschärfte Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Herzstück ist dabei eine Ausgangsbeschränkung, die von 20 Uhr bis 6 Uhr gilt. Freilich gibt es Ausnahmen, wie etwa berufliche Gründe oder die Erfüllung familiärer Pflichten. Ein Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung zählt ebenfalls dazu.

Zumindest in der ersten Nacht mit der vollen Gültigkeit der Ausgangsbeschränkungen haben sich die meisten Bürger auch an die Vorgaben gehalten. So herrschte in Vorarlberg, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und dem Burgenland die vorgeschriebene tote Hose – nur in Wien, Salzburg und Tirol gab es Beanstandungen. Insgesamt zählte das Innenministerium 28 Anzeigen, auf die Bundeshauptstadt entfielen davon 17. „Aus unserer Sicht haben sich die Menschen bisher vorbildlich an die Verordnung gehalten“, betont ein Polizist.