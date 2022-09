Aufregung um Chilipaste: Fiaker wehren sich gegen Vorwürfe

Chilipaste sorgt für noch härtere Fronten zwischen Tierschützern und Fiakern. Dem Verein gegen Tierfabriken liegt, wie berichtet, ein Video vor, wo ein Fiaker die Substanz direkt ins Maul eines Pferdes schmiert und erhob Anzeige. Bei den Tieren würde der Inhaltsstoff Capsicum, ein scharfes Chili-Extrakt, zu brennenden, lang anhaltenden Schmerzen führen. Das Produkt ist im Pferdefachhandel erhältlich. Auch am Beipackzettel heißt es, dass die Paste nur auf Gegenstände geschmiert werden soll. Sie soll verhindern, dass die Tiere immer wieder am Geschirr kauen. Das Knabbern würde der Stress bei Pferden, die den ganzen Tag in der Kutsche eingespannt sind, auslösen, so der Verein gegen Tierfabriken.

Paste selbst abgefüllt

Die Salzburger Fiaker wehren sich gegen die Vorwürfe. "Ich habe eine Mischung angefertigt, die einfach nur bitter schmeckt", so der betroffene Fiaker Wilhelm Szabo. Er habe die eigenhändig hergestellte Creme in die Dose abgefüllt, in der die Chili-Extrakt-Paste verkauft wird.