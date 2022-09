Fiaker-Kollegen erneut darauf hingewiesen

"Ich habe heute mit den Kollegen noch einmal darüber gesprochen, dass das zu vermeiden ist", so Schmeisser. Der Verein gegen Tierfabriken suche immer wieder den Konflikt, so Schmeisser. Neben der Diskussion um hitzefreie Tage für die Pferde in der Stadt, gab es im Sommer auch einen Vorfall, wo ein Fiaker in der engen Kaigasse dem Roten Kreuz nicht Platz gemacht habe. Bestätigt wurde das von den Rettern nicht.