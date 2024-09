Auf den Spuren der Jenischen: Ein Fußmarsch um Anerkennung

„Die führen sich wie die Karrner auf.“ Wer in den 1970er- und 80er-Jahren in Tirol aufgewachsen ist, hat solche und ähnliche Redewendungen immer wieder gehört. Dass mit den Karrnern die Volksgruppe der Jenischen gemeint war, die mit derartigen Floskeln verunglimpft wurde, wird kaum einem Kind der damaligen Zeit bewusst gewesen sein.

„Meine Oma hat noch Jenisch gesprochen. Aber mein Opa wollte nicht, dass wir es auch tun, weil er seine Familie und sich schützen wollte“, sagt Marco Buckovez, Obmann des Vereins Jenische in Österreich, der für die offizielle Anerkennung seiner Volksgruppe durch die Republik kämpft.

Die lange Geschichte der Jenischen

Die Geschichte der Jenischen ist eine der Ausgrenzung und Repression. Dabei lieferten sie einst als „Fahrende“ Waren wie Körbe, Besen und Schirme in die hintersten Winkel Europas oder boten als Pfannenflicker oder Messerschleifer ihre Dienste an. Das war lange ein wertvolles Angebot – vor allem zu jenen Zeiten, in denen Menschen kaum je aus ihren Orten herauskamen und es noch keine Konsumgesellschaft gab. Dass Jenische dennoch diffamiert wurden, hat viele Gründe.

"Brachten Dienstleistungen ins hinterste Tal"

„Das ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt Michael Haupt, Geschäftsführer der Initiative Minderheiten Tirol, die sich ebenfalls für die Anerkennung der Jenischen starkmacht und ein Archiv zur Volksgruppe aufgebaut hat. „Die Jenischen waren sicher auch gerne gesehen, weil sie Informationen und Dienstleistungen ins hinterste Tal gebracht haben. Aber da, wo diese Leute daheim waren und ihre Winterquartiere bezogen haben, waren sie als extrem arme Menschen nicht geschätzt“, erklärt Haupt.

Ein Leben am Rand der Gesellschaft

Sie wohnten oft – im Wortsinn – am Rand der Gesellschaft auf unwirtlichen Gründen, nicht nur in Tirol, sondern in Österreich etwa auch in Salzburg oder Niederösterreich. Derartige Barackensiedlungen, die von den staatlichen Autoritäten nicht gerne gesehen waren, gab es auch noch in der Nachkriegszeit. Dass sich ein negatives Bild von den „Fahrenden“ manifestiert hat, liegt auch daran, dass es kaum schriftliche Quellen von Jenischen selbst gibt.

Verfolgung und Mord unter den Nazis

Geblieben sind vor allem Akten, die dokumentieren, wenn Jenische mit den Behörden in Konflikt geraten sind oder diese die in familiären Verbänden herumziehenden Angehörigen der Volksgruppe als „asozial“, „arbeitsscheu“ und gar „minderwertig“ abstempelten. Eine Zuschreibung, die spätestens in der NS-Zeit zu einer massiven Bedrohung wurde: Jenische waren Opfer von Zwangssterilisierungen und wurden in Konzentrationslagern ermordet. Darum versuchten sie auch, sich unsichtbar zu machen.