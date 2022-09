Arbeitende Frauen eine Frage der Kinderbetreuung

Die Zahlen der Statistik Austria zeigen: Von allen Null- bis Fünfjährigen, die in Österreich betreut werden, werden nur 52 Prozent ganztägig (so, dass die Eltern Vollzeit arbeiten können) betreut. Am schlechtesten steigt Oberösterreich aus. Bei den Null- bis Fünfjährigen werden hier nur 26 Prozent ganztags betreut. Entsprechend ist auch die Teilzeitquote der Frauen in Oberösterreich höher (57 Prozent) als im Österreich-Schnitt. In Wien, wo es mehr Betreuungsangebote gibt als in Rest-Österreich, arbeiten nur 43 Prozent der Frauen Teilzeit. E. Hofer