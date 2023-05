Rassismus und Hass im Netz: "Täter nutzen Anonymität der Öffentlichkeit"

1.324 Fälle von rassistischen Übergriffen gegen Musliminnen und Muslime hat die Dokustelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus im Jahr 2022 verzeichnet. Bei der Präsentation des mittlerweile achten Antimuslimischen Rassismus Reports erkannte man zahlreiche Fälle von Hass im Netz, aber auch intensivere rassistische Polizeigewalt. "Jeder Fall ist ein Fall zu viel", so Rechtsberaterin Dunia Khalil von der Dokustelle.

Anonymität der Öffentlichkeit

1.080 Fälle beobachtete man im Internet, 244 Fälle "offline", sagte Khalil. Letztere passieren etwa im Bildungsbereich, im Arbeitsumfeld oder beim Zugang zu Dienstleistungen. Bei 31,6 Prozent handelt es sich um Ungleichbehandlung, bei 21,7 Prozent um Beleidigung und bei 18,9 Prozent um Vandalismus. "Die Täter nutzen die Anonymität der Öffentlichkeit", schlussfolgerte Khalil, die auch bei der rassistischen Polizeigewalt in Österreich steigende Tendenzen festmachte.

Dabei handle es sich etwa um körperliche Gewalt oder unerklärliche Anhaltungen. Vermehrt sind Frauen von antimuslimischem Rassismus betroffen - 98 Frauen stehen 37 Männern gegenüber.

Verbreitung von Hass im Netz

Bei den im Internet - etwa in den Sozialen Medien - verzeichneten Fällen handelte es sich in 92,3 Prozent um die Verbreitung von Hass. Dieser wurde etwa in Verbindung mit bestimmten politischen Ereignissen sichtbar. Der Anfang 2022 bekannt gewordene Sideletter der Koalitionsparteien zum Thema Kopftuchverbot für Lehrerinnen habe eine Flut an Hasskommentaren ausgelöst. Der Krieg in der Ukraine wiederum zeige, dass Geflüchtete aufgrund ethnischer Zugehörigkeit ungleich behandelt werden, so Khalil.