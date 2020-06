Diskriminierung und Rassismus im Job

Vor zwei Wochen starb der US-Amerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Es kam zu einer Protestwelle in den USA, die nicht nur Polizeigewalt gegen People of Colour anprangerte, sondern auch Alltagsrassismus und Diskriminierung. In Folge gab es auch zahlreiche Demonstrationen der „Black Lives Matter“-Bewegung in Europa, auch in Österreich. Auch hierzulande erlebt fast jeder Zweite eine Form von Diskriminierung.

2019 zeigte eine Umfrage der Arbeiterkammer, dass von 2.300 Personen 43 Prozent in den Bereichen Wohnen, Arbeit, medizinische Dienstleistungen und Ausbildung diskriminiert wurden – am häufigsten in der Arbeitswelt (siehe Interview weiter unten). „In diesem Bereich liegt Österreich leider im europäischen Spitzenfeld“, sagt Judith Kohlenberger, Kulturwissenschaftlerin an der WU Wien.

Qualifikation geht unter

Schon der falsche Name entscheide über eine Einladung oder eine Abfuhr zum Jobinterview, so Kohlenberger und verweist auf eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz. „Bei gleicher Qualifikation und gleichem Lebenslauf werden ÖsterreicherInnen 1,5 Mal so häufig zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, wie Menschen mit türkischen Migrationshintergrund und sogar doppelt so häufig, wie Menschen mit schwarzer Hautfarbe“, so Kohlenberger.

Der österreichische Arbeitsmarkt sei stark nach Herkunft segregiert. Dass es in vielen Unternehmen mittlerweile Diversitätsbeauftragte gebe, sei nur eine „kosmetische Fehlerkorrektur.“ Kohlenberger: „Es braucht gesamtgesellschaftliche Herangehensweisen, um Vorurteile abzubauen. Die Arbeitswelt allein kann da nicht gegensteuern.“

Diversitäts-Trainer: „Diskriminierung geschieht oft unbewusst“

Volker Frey hält im Auftrag der Organisation ZARA Diversitäts- und Anti-Rassismus-Workshops ab