Anti-Terroreinsätze in Wien und Graz

Donnerstag früh hat die Polizei in Wien und Graz Anti-Terroreinsätze durchgeführt. Vonseiten des Innenministeriums wurden dazu zunächst keine Informationen gegeben. "Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können", sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Bei den Einsätzen wurden gleichzeitig rund ein Dutzend Wohnungen durchsucht und mehr als zehn Verdächtige festgenommen, heißt es gegenüber dem KURIER aus Polizeikreisen. Die Aktion stehe in keinem Zusammenhang mit dem in der Vorwoche verhafteten 17-jährigen Terrorverdächtigen, auch nicht mit einem unmittelbar bevorstehenden Anschlag. Vielmehr handle es sich um einen seit Wochen geplanten Zugriff. Die Landesämter für Verfassungsschutz in der Steiermark und Wien haben demnach Personen aus Bosnien und Mazedonien observiert, die versucht hatten, eine radikal-islamistische Organisation aufzubauen und dafür Mitglieder zu rekrutieren. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag erfolgte schließlich der Zugriff durch den Verfassungsschutz und die Cobra.

Das Innenministerium kündigt zu der Aktion eine Pressekonferenz im Laufe des Tages an.

Mehr Informationen in Kürze