Anti-Rassismus-Demo ohne Babyelefant hat Folgen

Es war die größte Demonstration seit Jahren in Österreich. Und das erste große Zusammentreffen seit Ausbruch des Corona-Virus. Was die einen als riesiges Zeichen gegen den Rassismus feiern, kritisieren andere als riesige Corona-Party. In den sozialen Medien gehen die Wogen hoch, weil rund 50.000 Menschen – vielfach ohne Mundschutz – so nahe beieinander waren.

Heißt es bereits: Babyelefant, ade?

Am Tag nach den gewaltigen #BlackLiveMatters-Protesten will niemand verantwortlich sein, dass so viele Menschen an einem Platz auf dichtesten Raum zusammenkamen. Einig ist man sich nur, dass alle Beteiligten vollkommen überrascht waren.