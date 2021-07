Anschlag auf tschetschenischen Dissidenten in Bregenz geplant

Die Polizei hat offenbar einen Mordanschlag auf einen tschetschenischen Dissidenten in Vorarlberg verhindert. Wie der Standard am Dienstag berichtete, wurde der in Bregenz lebende Tschetschene M. Ende Juni von der Polizei informiert, dass ein zwei Wochen zuvor in Wien festgenommener Tschetschene einen Autobombenanschlag auf ihn geplant habe. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte der APA am Dienstag, dass es ein Ermittlungsverfahren gebe, weitere Details gab es nicht.

Laut dem Bericht soll der festgenommene Landsmann des Dissidenten von der Polizei monatelang überwacht worden sein. Standard-Informationen zufolge steht die mutmaßliche geplante Tat in Zusammenhang mit dem Mord im vergangenen Jahr in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) an dem 43-jährigen Tschetschenen Mamichan U. alias Martin B., einem Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow.

Der in Bregenz lebende M. hatte wenige Wochen nach dem Mord ein Youtube-Video veröffentlicht, in dem er drei Personen nannte, die bei dem Attentat in Gerasdorf involviert gewesen sein sollen. Daraufhin sollen Verwandte von M. in Tschetschenien bedroht und kurzzeitig verschleppt worden sein. Bei dem im Juni Festgenommenen habe es sich demnach um einen der drei von M. in seinem Video Genannten gehandelt, so der Bericht.

Polizei bestätigt Einsatz

Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte gegenüber der APA, dass es im Juni einen Einsatz gegeben habe, der mit dem Sachverhalt teils übereinstimme. Ein Beschuldigter wurde bereits der Justiz übergeben. Ein Sprecher betonte aber, dass es keine Auskünfte zu personenbezogenen Daten gebe.

Im Zusammenhang mit der Bluttat in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) vom Juli 2020 startet am 6. August ein weiterer Mordprozess. Vor den Geschworenen verantworten muss sich Sar-Ali A., der den tschetschenischen Videoblogger Mamichan U. alias Martin B. erschossen haben soll. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft. Der Getötete war über Jahre hinweg Informant für das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien.

Der 43-Jährige tat sich als vehementer Kritiker von Kadyrow hervor, den er auch auf seinem Blog beleidigt und beschimpft hatte. Obwohl Martin B. befürchten musste, damit sein Leben zu gefährden, lehnte der 43-Jährige Polizeischutz ab. Er ließ sich allerdings täglich von Ahmed A. - ebenfalls ein Kadyrow-Kritiker - begleiten.