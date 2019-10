Anfang Oktober waren über 550 Medikamente nicht erhältlich

Exportverbot

Der neue Pharmig-Präsident Philipp Lattorff hat in seiner ersten Stellungnahme gleich ein mögliches Gesetz gegen den Export von in ihrer Verfügbarkeit potenziell gefährdeten Arzneimitteln ins Spiel gebracht. Bei der Apothekerkammer hält man das für undurchführbar. "Da geht es um Hunderte Arzneimittel. Die Liste ändert sich ständig", sagte der Kammer-Vizepräsident. Abgesehen davon seien Experten wegen der EU-Binnenmarktregeln skeptisch bezüglich der Umsetzbarkeit eines solchen Plans. Man mache sich gegenüber Ländern wie Deutschland eher lächerlich, wenn man gesetzliche Exportverbote für Medikamente per Gesetz vorsehe.

Die Standesvertreter der österreichischen Apothekerschaft würden viel eher ein umfassendes System mit mehreren Bestandteilen und Übernahme der Verantwortung durch jeden Marktteilnehmer vorschlagen:

- Verpflichtendes Meldesystem für die Pharmaindustrie bei auftauchenden Lieferproblemen (Vertriebseinschränkungsregister).

- Kommunikationsnetz zwischen Großhandel, Ärzten und Apothekern. Ulrike Mursch-Edlmayr: "Das kann auch ein Ampelsystem in der Software von Ärzten sein, wodurch sie informiert werden, was eventuell nicht erhältlich sein könnte."

- Im Ernstfall sollen Apotheker, wenn der verschreibende Arzt nicht erreichbar ist, das verschriebene Medikament durch ein gleichwertiges ersetzen dürfen. Wurstbauer: "Wir wünschen uns definitiv keine Aut-idem-Regelung (generelle Austauschbarkeit vergleichbarer Arzneimittel, eventuell kombiniert mit bloßer Wirkstoffverschreibung; Anm.)."

- Gesundheitspolitik und Krankenkassen sollten sich das Preisniveau in Österreich bei den Arzneimitteln anschauen, um keine zu großen Preisunterschiede zwischen den vergleichbaren EU-Mitgliedsstaaten entstehen zu lassen.

- Fazit, so die Standesvertreter der Apotheker: "Wenn man Versorgungssicherheit, höchste Qualität und Beratung will, muss man Gesundheitsdienstleister so bezahlen, dass es fair ist."

Abseits der Brexit-Vorkehrungen geht es Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr darum, bei einer sich realistisch abzeichnenden künftigen Regierungskoalition rechtzeitig auf die Anliegen ihres Standes hinzuweisen. "Wir brauchen ein Bekenntnis der Politik, die Arzneimittelversorgung durch die Apotheken flächendeckend in der bestehenden Form zu sichern."

Die Apotheken sollten auch als Versorgungsstufe in alle Gesundheitsplanungen eingeschlossen werden. Versorgung der Landbevölkerung, Nachtdienste, Medikamentenmanagement und Beratung und Begleitung in Selbstmedikation müssten als Apothekenleistung auch abgegolten werden.