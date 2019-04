Boehringer-Ingelheim-Chef für Export-Verbote bei Medikamenten

Es ist das aktuell heißeste Thema in der Pharmabranche: Medikamente fehlen, weil Händler Pillen zwischen EU-Ländern hin- und herschicken. Sie kaufen dort ein, wo es billig ist, und verkaufen woanders zu einem besseren Preis. Ganz legal. Philipp von Lattorff, Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV, spricht sich im KURIER-Interview für Schranken im freien EU-Warenverkehr aus. Der Pharmakonzern baut gerade seinen Produktionsstandort in Wien groß aus und will 2021 den Weltmarkt beliefern.

KURIER: Zuletzt häufen sich die Medikamenten-Engpässe auch in Österreich. Was tut Boehringer Ingelheim dagegen?

Philipp von Lattorff: Man muss zwischen Liefer- und Versorgungsengpässen unterscheiden. Lieferengpässe entstehen durch die Zentralisierung der Wirkstoff-Produktion vor allem in Asien. Das Problem nimmt bei etablierten Wirkstoffen zu, neue sind weniger betroffen. Ein großer Teil der Engpässe wird aber durch den freien Warenverkehr innerhalb der EU hervorgerufen. Arzneimittel werden vielfach in jene Länder verkauft, wo sie den höchsten Gewinn erzielen. Und in Österreich sind die Preise niedriger als etwa in Deutschland oder den nordischen Ländern.