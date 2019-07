Ausverkauft: Warum Patienten bis Herbst auf Medizin warten müssen

Taskforce plant Gesetz für Meldepflicht

Immer wieder sind wichtige Medikamente nicht lieferbar. Seit zwei bis drei Jahren häufen sich solche Schwierigkeiten, sowohl in Österreich als auch in ganz Europa. Durch Firmenfusionen entstehen in der Pharmazie Big Player, die den weltweiten Markt dominieren. Kommt es beispielsweise bei der Erzeugung von Wirkstoffen in einem Billiglohnland zu Verunreinigungen, sind die Auswirkungen weltweit zu spüren.

Obwohl Patientenanwalt Gerald Bachinger keine Lösung für das globale Problem kennt, begrüßt er nationale Bemühungen, um neue Maßnahmen für die Versorgungssicherheit in Österreich zu erarbeiten. Erst vor wenigen Wochen ist aus den besagten Gründen eine Taskforce mit allen Playern wie Behörden, Interessenvertretungen, Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Industrie und Patientenvertretung gegründet worden.

Man will sich um mehr Transparenz in der Distributionskette bemühen. Weil es derzeit nur bei mindestens vier Wochen Lieferverzug eine Meldepflicht für fehlende Medikamente gibt, soll diese Regelung verschärft werden. „Derzeit ist ein Gesetz in Vorbereitung, das diese Meldepflicht viel strenger handhabt“, sagt Bachinger. Genauso wichtig sei, dass es eine Informationspflicht für die niedergelassenen Ärzte gibt.