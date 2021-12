Ampel hilft den Waldbesitzern bei klimafitter Aufforstung

Mit vier Millionen Hektar Wald zählt Österreich zu den waldreichsten EU-Ländern. Doch der Wald steht unter Druck. Steigende Temperaturen und Massenvermehrung von Schädlingen bringen einige dominante Baumarten in Bedrängnis. Um den vielfach überforderten Waldbesitzern zu helfen, beim Nachpflanzen resistentere und klimafittere Baumarten auszuwählen, wurde nun die im Internet abrufbare österreichweite Baumartenampel (www.klimafitterwald.at/baumarten) installiert und freigeschalten.

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen die klimatischen Bedingungen in den verschiedenen Regionen als Basis für die Auswahl bestimmter Baumarten angenommen.

Keine Kristallkugel

Eine pauschale Antwort, was sie in ihrem Wald setzen könnten, sei nicht möglich, sagt BFW-Leiter Peter Mayer. „Das Grundprinzip ist, dass die Baumarten zum Standort passen sollen. Wenn das erfüllt ist, sind die Bäume gesünder und stabiler gegenüber Schäden und somit klimafit“, formuliert er eine Faustregel. Zwar steht auch den Waldexperten keine Kristallkugel, mit der sie in die Zukunft sehen können, zur Verfügung. „Aber wir haben Daten, mit denen wir Empfehlungen für die standortgerechte Baumartenwahl abgeben können“, so Mayer.