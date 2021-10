Erst in 20 Jahren wird sich der Wald von diesem Feuer erholt haben

115 Hektar Wald

stehen in Hirschwang an der Rax in Flammen. Das entspricht etwa 160 Fußballfeldern.

500 Feuerwehrleute

versuchen aktuell, den Wald feucht zu halten. Fünf Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern wurden in Stellung gebracht.

8 Helikopter

kämpften am Nationalfeiertag gegen das Feuer – vier vom Bundesheer, vier vom Innenministerium.

Vergleichbar große Waldbrände

wie den aktuellen in Hirschwang gab es in Österreich zuletzt im Jahr 2014 in der Tiroler Gemeinde Absam mit ca. 100 Hektar Brandfläche sowie im Jahr 2015 im Kärntner Lurnfeld mit 80 Hektar.

10.000 Hektar Wald

brannten 1778 in der Region Vomp bis zum Achensee in Tirol. Das entspricht einer Fläche von rund 14.000 Fußballfeldern. Es ist der größte dokumentierte Waldbrand in Österreich.