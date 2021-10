Waldbrand im Rax-Gebiet: Sorge um Wind und tagelanger Einsatz

Beim riesigen Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) bereitet den Einsatzkräften nun starker Wind große Sorge, der für morgen, Donnerstag, prognostiziert ist. Ein Überspringen der Flammen auf die Rax gelte es unbedingt zu verhindern, sagte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen vor Ort. Daher würden nun Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht. Der Wald soll feucht gehalten werden.