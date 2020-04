Forstwirtschaft: „Es geht um die Existenz“

Bauernbund fordert Abnahmepflicht

Was die heimische Forstwirtschaft betrifft, wird nicht nur an der Borkenkäfer-Front gekämpft. Der Bauernbund kämpft auch gegen Holzimporte aus dem Ausland – allen voran Tschechien – an. Losgetreten hat die Diskussion kürzlich der nö. Bauernbundobmann Stephan Pernkopf mit einem Kommentar in der Bauernzeitung, in dem er den Importstopp fordert. Wenn die Industrie nicht freiwillig Partner der Bauern sein wolle, dann „machen wir das gesetzlich“.

Unterstützung kommt von Georg Strasser, Präsident des österreichischen Bauernbundes: „Das Team Österreich hilft in der Corona-Krise zusammen – aber in diesem Sektor nicht. Wir können das nur gemeinsam stemmen.“ Waldbesitzer sind behördlich aufgefordert, Schadholz aus dem Forst zu entfernen, blieben aber darauf sitzen. Strasser könnte sich eine Abnahmeverpflichtung für die Industrie vorstellen.

Dagegen hält zum Beispiel WKNÖ-Spartenobmann Franz Kirnbauer: „Die nö. Holzindustrie verarbeitet rund fünf Millionen Festmeter im Jahr, der nö. Forst liefert uns rund 2,45 Millionen.“ Dieses Delta werde durch Importe ausgeglichen. Es gebe eine Vereinbarung zwischen Forst- und Holzindustrie, dass primär „unser“ Holz verarbeitet werde, „die ist nach wie vor intakt“.